Semiramis Pekkan: Babam beni evlatlık vermeye kalktı
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, anne ve babası Nevin Pekkan - Rıdvan Pekkan, ablası Ajda Pekkan ve hastalığının son durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulundu. Ajda Pekkan'ın kendisinden 2 yaş büyük olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan, ablası için; "Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan
Semiramis Pekkan, ayrıca; "Playboy Club'te sahneye çıkmam 24 saat içinde hadise oldu. Ablam o dönem bana biraz haşin davrandı. Çok da haklıydı" dedi. Ablasıyla arasının iyi olduğunu ifade eden Semiramis Pekkan; "Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz" dedi.
Anne ve babası Nevin - Rıdvan Pekkan hakkında da konuşan Semiramis Pekkan; "Doğduğumda çok çirkinmişim, felaket bir şeymişim. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış" ifadelerini kullandı. Pekkan, ardından "Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü" diye konuştu.
"FİKRET HAKAN İLE EVLİLİĞİMİZ 3 AY SÜRDÜ"
2017'de vefat eden Yeşilçam oyuncularından Fikret Hakan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Semiramis Pekkan; "Fikret Hakan'ı ilk kez Galatarasay Adası'nda gördüm. 15 yaşımdaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için zor tuttum kendimi. Evliliğimiz 3 ay sürdü" dedi.
"KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE MORALİMİ BOZMADIM"
Öte yandan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Semiramis Pekkan, hastalığı hakkında ise "Kanser olduğumu duyunca hiç moralimi bozmadım. Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım. Şimdi koruma dönemindeyim" ifadelerini kullandı.