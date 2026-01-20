Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Semiramis Pekkan: Babam beni evlatlık vermeye kalktı

        Semiramis Pekkan: Babam beni evlatlık vermeye kalktı

        Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, anne ve babası Nevin Pekkan - Rıdvan Pekkan, ablası Ajda Pekkan ve hastalığının son durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 10:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babam beni evlatlık vermeye kalktı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulundu. Ajda Pekkan'ın kendisinden 2 yaş büyük olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan, ablası için; "Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

        Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan
        Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan

        Semiramis Pekkan, ayrıca; "Playboy Club'te sahneye çıkmam 24 saat içinde hadise oldu. Ablam o dönem bana biraz haşin davrandı. Çok da haklıydı" dedi. Ablasıyla arasının iyi olduğunu ifade eden Semiramis Pekkan; "Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz" dedi.

        REKLAM

        Anne ve babası Nevin - Rıdvan Pekkan hakkında da konuşan Semiramis Pekkan; "Doğduğumda çok çirkinmişim, felaket bir şeymişim. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış" ifadelerini kullandı. Pekkan, ardından "Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü" diye konuştu.

        "FİKRET HAKAN İLE EVLİLİĞİMİZ 3 AY SÜRDÜ"

        2017'de vefat eden Yeşilçam oyuncularından Fikret Hakan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Semiramis Pekkan; "Fikret Hakan'ı ilk kez Galatarasay Adası'nda gördüm. 15 yaşımdaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için zor tuttum kendimi. Evliliğimiz 3 ay sürdü" dedi.

        REKLAM
        Fikret Hakan
        Fikret Hakan

        "KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE MORALİMİ BOZMADIM"

        Öte yandan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Semiramis Pekkan, hastalığı hakkında ise "Kanser olduğumu duyunca hiç moralimi bozmadım. Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım. Şimdi koruma dönemindeyim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın Grönland'ı istemesinin görünmeyen sebebi nedir?

        ABD Başkanı Trump, NATO ve AB üyesi Danimarka'nın eyaleti Grönland'ı ısrarla istiyor. Trump, Grönland'ın ABD toprağı olmasının 'ulusal güvenlik için hayati' olduğunu iddia ediyor. Avrupa ise Grönland tartışmalarında şaşkınlığını atmış değil. Peki Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliğiyle bağı ne kadar mantıklı? ABD'nin Grönland'ı istemesinin görünmeyen asıl sebepleri neler? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı.

        #Semiramis Pekkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...