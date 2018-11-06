Sen Anlat Karadeniz dizisi Çarşamba akşamı 29. yeni bölümü ile ATV ekranlarına gelecek.Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

29. Bölüm 1. fragman :

29. Bölüm 2. fragman :

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Arada kalan aşk!

Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz, 29. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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