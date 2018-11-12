Sen Anlat Karadeniz dizisi, 30. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelecek. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor. İşte, Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nefes'i gözaltına alıyorlar...

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile olmanın mutluluğu!

Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?

Sen Anlat Karadeniz dizisi, 30. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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