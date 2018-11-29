Sen Anlat Karadeniz 32. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Sen Anlat Karadeniz'de Saniye, Fatih'in vurulmasının ardından Nefes'e çok ağır laflar etti. Nefes bu lafları sineye çekemedi ve Tahir'i terk etti. Tahir bir şekilde Nefes'i buldu. Ancak Nefes Tahir'e dönmek istemediğini çok ağır sözlerle anlattı. Tahir ne yapacağını bilmez halde, kendinden geçti. Cemil, Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrendi ve Vedat'a sert tepki gösterdi. Ancak Vedat karşısına bir düşman daha almış oldu ve intikam yemini etti. Tahir, Nefes'in ayrılık acısını dayanamayıp Karadeniz'e açıldı. Denizde, sahile vuran bir erkek cesedi ihbarı ise herkesi korkuttu. O ceset Tahir'e mi ait? Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm fragmanı ve 32. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) November 28, 2018

SEN ANLAT KARADENİZ 32. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Nefes, benim sensizliğe vaktim yok!"

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) November 21, 2018

Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz'in insafına bırakır…

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) November 24, 2018

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