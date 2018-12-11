Sen Anlat Karadeniz 34.yeni bölümü ile Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelecek. Sen Anlat Karadeniz 33. son bölümünde; Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verdi? İşte, Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir fırtınada kaybolur!

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır.

Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?

Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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