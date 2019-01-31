Sen Anlat Karadeniz 38. son bölüm bu akşam ekranlardaydı. Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Nefes ile Tahir'in kendileri için tuttukları evde kötü bir plan yapmaya hazırdı. Ancak Tahir'in beklenmedik hamlesi ile Vedat kaçtı, Tahir ise peşinde... Vedat'ın oyunu ters tepti. Tahir bunca zamanın nefretiyle Vedat'ı vurdu. Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm fragmanı ve 38. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) January 30, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Size ev hediyesi hazırladım!"

Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.