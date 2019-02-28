Sen Anlat Karadeniz 42. son bölümü bu akşam izlendi. Hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümüğnde, Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyamıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.