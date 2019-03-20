Sen Anlat Karadeniz 45. son bölümü izlendi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde, Yangaz kardeşlerden Murat evleniyordu. Murat ile Nazar'ın heyecanı gündem olurken, Tahir ile Nefes'in aşk dolu halleri ise geceye damgasını vurdu. Düğünde Tahir'in konuşması, izleyenleri duygulandırdı.

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 45. son bölümünün ardından 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor. Kanal tarafından paylaşılır paylaşılmaz haber sitemizde yer alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur. Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için herkes için büyük sürpriz olur…