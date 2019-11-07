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Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü fragmanı yayınlandı! Genco mahkemeye çıkıyor

Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölümünün yayınlanmasının ardından 64. final bölümünün fragmanı yayınlandı. Son bölümde Nefes ile Tahir cephesinde kızlarının dünyaya gelmesiyle yepyeni bir masal başlamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise "Nefes, bana mı benziyor bu?" diyen Tahir'in mutluluğu gözlerden kaçmıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm özeti ve 64. final fragmanı

Sen Anlat Karadeniz

Yayınlandığı ilk günden tüm dikkatleri üstüne çeken Sen Anlat Karadeniz dizisinin 64. final bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Genco'nun mahkemeye çıkması oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz final bölüm fragmanı ve 63. son bölüm özeti...

 

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM ÖZET

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

 

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM FRAGMANI

 

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