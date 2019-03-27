Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sen Anlatr Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Diziseverler yeni bölümünün yayınlanmasını büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00'da Gündem Özel programına konuk olacak. Bu yüzden Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekranlarda olmayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tahir ile Nefes'in aşkını konu alan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak şeklinde gelen soruların cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Sen Anlat Karadeniz'in 3 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur. Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için herkes için büyük sürpriz olur…