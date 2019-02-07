Sen Anlat Karadeniz bu akşam 39. son bölümü izlendi. Hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. Her bölümü büyük bir ilgi ile takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde hareketli sahneler yaşandı.



SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Tahir, Nefes'i arama çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan Vedat, babasına "Bana Nefes'i getir" diyerek yardım istedi. Fragmanın son bölümünde ise duyulan silah sesi Tahir vuruldu mu? şeklindeki soruları da beraberinde getiriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.