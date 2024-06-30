SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır.