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        Haberler Bilgi Magazin Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu nedir? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu nedir? Sen Benim Her Şeyimsin filmi oyuncuları kimler?

        Sen Benim Her Şeyimsin filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği Sen Benim Her Şeyimsin filmi 2016 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Sen Benim Her Şeyimsin filmi hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:49
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        Başrollerini Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt, Melis Birkan'ın üstlendiği Sen Benim Her Şeyimsin filmi 30 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filminden uyarlanan Sen Benim Her Şeyimsin filmi, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu nedir? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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        SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır.

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        SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Tuna Çevik - Duygu

        Tolga Çevik - Sedat

        Cengiz Bozkurt - Birol

        Tan Çevik - 10 Yasindaki Sedat

        Melis Birkan - Pinar

        Reha Özcan - Cesur

        Hülya Gülşen - Ezgi

        Ali Uyandıran - Sükrü

        Cem Cücenoğlu - Sadan

        Tuncay Beyazıt - Tarik

        Demet İyigün - Derya

        Şeniz Kurultay - Ayçil

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