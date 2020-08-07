Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı, nihayet yayınlandı. Bu hafta Sen Çal Kapımı'nın yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayınca, izleyiciler dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merak etti. Ancak Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte tüm soru işaretleri yok oldu. Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleriyle FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

SEN ÇAL KAPIMI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.