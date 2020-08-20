Sen Çal Kapımı 6. bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Sen Çal Kapımı'da Serkan ve Eda’nın inatlaştığı ve büyük bir gerilimin yaşandığı anlar romantik bir geceyle son buldu. Serkan ve Eda'nın içten bir şekilde sarıldığını gören Selin de artık bu ilişkinin gerçekliğinden emin oldu. Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 6. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin’le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, Serkan’ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.