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'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?' Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi konusu

Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? Netflix ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı oyundan filmleştirilen yapım film severler tarafından araştırılıyor. Peki, Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi fragmanı...

'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?' Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi konusu

'Sen Hiç Ateböceği Gördün Mü?' Yılmaz Erdoğan Hava Harp Akademisi'nde yaptığı askerliği sırasında yazdığı bir oyundur. İlk kez sahnelendiği 23 Ocak 1999 yılından itibaren tam 4 sene boyunca kapalı gişe oynayan ve tüm izleyicilerinden ve eleştirmenlerden tam not alan bu başarılı hikayenin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer ve Sinan Bengier gibi usta oyuncular yer alıyordu.

Oyuncu kadrosu 17 kişi olan oyun en az 2 sezon boyunca sergilenme düşüncesiyle gösterime girmişti. 23 Ocak 1999 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında İstanbul'da 97 defa sahnelenen oyun, Haziran 1999'da, Bursa, Denizli, Antalya, Isparta, Adana, Tarsus, Mersin ve Kıbrıs'ı içeren bir Anadolu turnesine çıktı. 2000 yılında başrol oyuncusu Demet Akbağ'ın hamileliği nedeniyle oyuna bir süre ara verildi. 2000 yılının Kasım ayına dek toplamda 250 ve gösterim süresi boyunca toplam 505 defa sahnelendi. Yılmaz Erdoğan 2002 yılının Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" oyunun 1 milyon kişi tarafından izlendiğini ifade etti

Netflix'te izleyeceğimiz filmde ise kadro değişmiş durumda. Filmde Gülseren karakterini Ecem Erkek canlandıracak. Yılmaz Erdoğan'ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünde ise filmde Atakan Çelik yer alacak.

Yılmaz Erdoğan da filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor ancak yönetmen koltuğunu bu kez Andaç Haznedaroğlu'na emanet etmiş durumda.

'SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?' KONUSU

1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadındır. Oyun 50 yıllık bir dönemde, arka planda Türkiye'nin panoroması eşliğinde Gülseren'in hayatından kesitler sunmaktadır.

DVD versiyonunda oyunun aralarına serpiştirilmiş Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan röportajları arasında, ateşböceklerinin (Lampyridae),teknoloji karşısında direnişi de izlenmektedir.

'SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?' FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? 9 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. Film öncesi yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ise kısaca oyunculara göz atmamıza olanak sağlıyor.

SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FRAGMANI

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