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        Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Sen Kimsin filmi beyaz perdenin ardından 7 Eylül Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu Tolga Çevik, Ozan Açıktan, Levent Pala tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturmaktadır. Peki, Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:41
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        Başrollerini Tolga Çevik ve Köksal Engür'ün paylaştığı Sen Kimsin filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2012 yılında gösterime giren film komedi türünde bir yapımdır. Peki, Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? İşte Sen Kimsin filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!

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        SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI

        Tolga Çevik (Tekin Yüksek)

        Köksal Engür (İsmail Abi)

        Toprak Sergen (Uşak)

        Pelin Körmükçü (Suzan)

        Zeynep Özder (Pelin)

        Çetin Altay

        Orçun İynemli

        Cevher Hikmet Güzey

        Mahir İpek

        Hakan Salınmış

        Celal Belgil

        Aziz Sarvan

        SEN KİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde geceli gündüzlü 6 hafta sürdü. Tolga Çevik'în hayat verdiği Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Zeynep Özder (Pelin) eşlik etti.

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