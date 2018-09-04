Geçtiğimiz Pazar günü Karaköy'de yüzüne aldığı bir yumruk darbesiyle hayatını kaybeden senarist Çağın Türker'in cinayetinin detayları ortaya çıktı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kız arkadaşıyla Karaköy'de bir balıkçıya giden Çağın Türker, bir süre sonra yan masada oturan 4 kişinin masasına gitti. Aynı masada bir saat oturan Türker, 4 kişiyle sohbet etti. İddialara göre Türker, sohbet sırasında küfürlü kelimeler kullandı ve taraflar arasında tartışma yaşandı. Masadan kız arkadaşıyla kalkan senarist Türker, telefonunu unuttuğunu için geri döndü ve masadakilere şaka olarak, "Niye söylemiyorsunuz telefonumu unuttuğumu? Siz de az degilsiniz" dedi. Masadakilerden biri bunun üzerine dışarı çıkan Türker'in peşinden giderek yumruk attı. Türker bu yumrukla yere düşerken, 4 şüpheli olay yerinden ayrıldı.



BAŞKA YERE EĞLENMEYE GİTMİŞLER



Aldığı yumruk darbesiyle fenalaşan Türker, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Türker hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen polis, şüphelilerin Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. ve Fatih Ü., olduğunu belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra başka bir gece kulübüne giderek eğlendikleri ortaya çıktı.



GÖZALTINA ALINDIKLARINDA ÖĞRENDİLER



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, Çağın Türker'in öldüğünü ilk kez polisten duydu,. Şok geçiren şüphelilerden yumruğu atan kişinin Yusuf Ş. olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Yusuf Ş. ile 3 arkadaşı polise olayı detaylı anlattı. Bir arkadaşlarının düğün hazırlığı için balıkçıda alkol aldıklarını belirten Yusuf Ş., "Bu kişi yan masada oturuyordu. Muhabbettiniz çok güzel diyerek kız arkadaşıyla masamıza oturdu." dedi. Yaklaşık bir saatten fazla masalarında oturan kişinin konuşurken sık sık küfürlü kelimeler söylediğini belirtti.Bir kaç kendisini uyardıkları halde küfürlü konuşmaya devam ettiğini söyleyen şüpheli, Türker'in masadan kalktıktan sonra bir yumruk attığını belirtti. O yumrukla öldüğünü hiç düşünmediğini anlatan şüpheli, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerin ardından emniyetten 3 kişi serbest kalırken, Yusuf Ç. adliyeye gönderildi.

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