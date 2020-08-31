Şenay Lambaoğlu'ndan 'Halim Ortada'

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Sanatçı Şenay Lambaoğlu, "Halim Ortada" isimli yepyeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunuyor. Sözü ve müziği kendisine, düzenleme ve enstrüman çalımları ise Hakan Kurşun'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Erbay Aras üstleniyor. Şarkı, dinleyicileri adeta ruhsal bir sorgulamaya sürüklüyor.

Şarkısının duygularını etkileyici bir biçimde klibiyle bütünleştiren Lambaoğlu, klibinin çekimlerini ise Zekeriyaköy'de tamamladı. Kendisine eşlik eden doğal görüntüler ve küvet sahnesiyle güçlü bir ironi yakalayan sanatçı, iddialı bir çalışma ortaya koyarak farklı bir projeye imza atıyor.

Şenay Lambaoğlu'nun yeni şarkısı Halim Ortada, tüm dijital platformlarda yerini aldı.