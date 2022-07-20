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Senden Daha Güzel 6. bölüm yayınlandı! Senden Daha Güzel son bölüm izle

Senden Daha Güzel 6. bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ekranlara gelmeyen Senden Daha Güzel dizisi son bölüm izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin 6. bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Senden Daha Güzel son bölüm izle ekranı FOX TV resmi sitesinde erişime açıldı

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  • Senden Daha Güzel 6. bölüm full izle! FOX TV ile Senden Daha Güzel son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    Senden Daha Güzel dizisi 6. bölüm seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun üstlendiği dizi Senden Daha Güzel 6 Temmuz Salı akşamı FOX TV ekranlarında 6. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte merakla araştırılan Senden Daha Güzel dizisi 6. son bölüm özeti...
  • Senden Daha Güzel 6. bölüm full izle! FOX TV ile Senden Daha Güzel son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!

    Senden Daha Güzel 6. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Senden Daha Güzelson bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Senden Daha Güzel 6. bölüm full izle! FOX TV ile Senden Daha Güzel son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    SENDEN DAHA GÜZEL 6. BÖLÜM ÖZETİ

    Ali Bıçakçı’nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur. Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır. Bu sırada Efsun, Emir’in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır. Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.

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