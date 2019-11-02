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HaberlerFutbol

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Şener Özbayraklı sakatlandı. Fatih Terim, Şener'in uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini söyledi

Şener Özbayraklı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, kenar yönetimine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Maçın 54. dakikasında Şener Özbayraklı'nın yerine Mariano Filho oyuna dahil oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Şener'in durumu büyük talihsizlik. Şener bizim için bayağı önemli bir isim. Hele Real maçında böyle çabuk oyunculara ihtiyaç var. Şener uzun süre bizimle olmayabilir" dedi.

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