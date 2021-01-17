Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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