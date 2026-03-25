Senfoni orkestrası eşliğinde 'Frozen' gecesi

Disney’in tüm dünyada milyonlarca izleyiciyi büyüleyen unutulmaz animasyonu Frozen (Karlar Ülkesi), bu kez sinema ile canlı müziği bir araya getiren özel bir film-konser deneyimiyle Türkiye’ye geliyor. En İyi Animasyon Filmi dalında OSCAR Ödülü kazanan yapım, dev ekranda tam film gösterimi ve 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde sahneye taşınıyor.

Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez tarafından yazılan, GRAMMY ödüllü şarkılar ile Christophe Beck’in imzasını taşıyan film müzikleri, Frozen In Concert kapsamında orkestranın canlı performansıyla yeniden hayat buluyor. “Let It Go” başta olmak üzere filmin hafızalara kazınan tüm müzikleri, izleyicileri Arendelle’ın büyülü atmosferine taşıyan sinematik bir yolculuğa dönüştürüyor.

Cesur ve iyimser Prenses Anna’nın, buz güçlerini kontrol edemeyen kız kardeşi Elsa’nın krallığı sonsuz bir kışa sürüklemesiyle başlayan bu epik hikâye; Kristoff, sadık dostu Sven ve neşesi hiç tükenmeyen Olaf eşliğinde umut dolu bir maceraya evriliyor. Karanlık ormanlardan buz saraylarına uzanan bu serüven, canlı orkestra eşliğinde çok daha güçlü ve duygusal bir deneyim sunuyor.

Piu Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek Frozen In Concert, ara dahil yaklaşık iki saat süren bu özel gösterimiyle, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun bir etkinlik olarak planlanıyor. Filmin tamamı Türkçe dublajlı ve İngilizce altyazılı olarak gösterilirken, canlı senfoni orkestrası performansı film boyunca sahnede izleyicilere eşlik ediyor. Frozen temalı kostüm ve aksesuarlarla katılımın da mümkün olduğu etkinlik, hem çocuklar hem de yetişkinler için yılın en büyülü kültür-sanat buluşmalarından biri olacak. Konserin biletlerine biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’den ulaşabilir.