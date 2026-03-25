Habertürk
        Senfoni orkestrası eşliğinde 'Frozen' gecesi

        Senfoni orkestrası eşliğinde 'Frozen' gecesi

        Oscar ödüllü animasyon klasiği Frozen, 4 Nisan'da Volkswagen Arena'da, canlı senfoni orkestrası eşliğinde izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Senfoni orkestrası eşliğinde 'Frozen' gecesi

        Disney’in tüm dünyada milyonlarca izleyiciyi büyüleyen unutulmaz animasyonu Frozen (Karlar Ülkesi), bu kez sinema ile canlı müziği bir araya getiren özel bir film-konser deneyimiyle Türkiye’ye geliyor. En İyi Animasyon Filmi dalında OSCAR Ödülü kazanan yapım, dev ekranda tam film gösterimi ve 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde sahneye taşınıyor.

        Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez tarafından yazılan, GRAMMY ödüllü şarkılar ile Christophe Beck’in imzasını taşıyan film müzikleri, Frozen In Concert kapsamında orkestranın canlı performansıyla yeniden hayat buluyor. “Let It Go” başta olmak üzere filmin hafızalara kazınan tüm müzikleri, izleyicileri Arendelle’ın büyülü atmosferine taşıyan sinematik bir yolculuğa dönüştürüyor.

        Cesur ve iyimser Prenses Anna’nın, buz güçlerini kontrol edemeyen kız kardeşi Elsa’nın krallığı sonsuz bir kışa sürüklemesiyle başlayan bu epik hikâye; Kristoff, sadık dostu Sven ve neşesi hiç tükenmeyen Olaf eşliğinde umut dolu bir maceraya evriliyor. Karanlık ormanlardan buz saraylarına uzanan bu serüven, canlı orkestra eşliğinde çok daha güçlü ve duygusal bir deneyim sunuyor.

        Piu Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek Frozen In Concert, ara dahil yaklaşık iki saat süren bu özel gösterimiyle, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun bir etkinlik olarak planlanıyor. Filmin tamamı Türkçe dublajlı ve İngilizce altyazılı olarak gösterilirken, canlı senfoni orkestrası performansı film boyunca sahnede izleyicilere eşlik ediyor. Frozen temalı kostüm ve aksesuarlarla katılımın da mümkün olduğu etkinlik, hem çocuklar hem de yetişkinler için yılın en büyülü kültür-sanat buluşmalarından biri olacak. Konserin biletlerine biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’den ulaşabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnşaat malzemesi deposu yandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depo çıkan yangında küle döndü.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!