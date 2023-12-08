Şenol Güneş, Azerbaycan'ı bekliyor! Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun kendisine olan ilgisiyle ilgili açıklamalar yaptı

Geçen sezon geri döndüğü Beşiktaş'tan bu sezon ayrılan Şenol Güneş'e Azerbaycan Milli Takımı'ndan ilgi var. Azerbaycan basınına açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı, ilgiye sıcak yaklaştığını ve resmi teklif beklediğini duyurdu.

Azerbaycan basınından Sportinfo'ya konuşan Güneş, aldığı teklifi doğruladı.

"Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Hayırlısı diyelim, kısmet olursa Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım."

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2020 yılından bu yana İtalyan teknik adam Giovanni De Biası çalıştırıyordu. 67 yaşındaki De Biasi'nin sözleşmesi 30 Kasım'da sona erdi.