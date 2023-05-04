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Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

Beşiktaş’ta Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fraport Tav Antalyaspor'a konuk olacak. 10 haftadır kaybetmeyen ve bu süreçte 8 galibiyet 2 beraberlik elde eden siyah beyazlılar, Antalya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Teknik direktör Şenol Güneş, zorunluluklar dışında Galatasaray maçındaki kadroyu bozmayı düşünmüyor.
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Beşiktaş’ta Dele Alli ve Tayyip Talha’nın sakatlıkları sürüyor. Takımda çalışmalara başlayan Rachid Ghezzal’ın ise Antalya'ya götürülme ihtimali var.

     
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Siyah beyazlı ekibin kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Masuaku forma giyecek. Stoperde Romain Saiss’in partneri henüz netleşmedi.
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Ağrılarına rağmen Galatasaray derbisinde görev yapan Omar Colley'in durumu, son taktik antrenmanın ardından belli olacak.

     
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Salih Uçan'ın da ağrıları devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun Antalya deplasmanında oynama ihtimali oldukça az.
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Teknik direktör Şenol Güneş, bu durumda orta sahada Amir'in yanında Necip ya da Tayfur'a şans verecek.
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    Orta sahanın merkezinde derbinin yıldızlarından Gedson Fernandes, hücumun sağında Redmond, solunda ise ise Cenk Tosun’un forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

     
  • Şenol Güneş'in Antalyaspor 11'i

    İleri uçta ise Vincent Aboubakar takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.

     

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