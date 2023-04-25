Son maçında Ümraniyespor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde son 9 maçını kaybetmezken 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kartal, evinde Galatasaray'ı devirip hem şampiyonluk hem de ikinci sıra için şansını sürdürmeyi hedefliyor.

EN ÖNEMLİ KOZ... Beşiktaş'ın derbideki en önemli kozu ise hücum hattı olacak. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Nathan Redmond'ın son dönemdeki performansı yüzleri güldürüyor. Ümraniyespor karşısında Cenk Tosun'un asistinde Redmond perdeyi açarken Aboubakar ise şık bir golle skoru belirlemişti.

ABOUBAKAR SON 7 MAÇTA 7 GOL Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, son 7 maçta 7 kez fileleri havalandırdır. Yıldız oyuncu bir de asiste imza attı.

CENK TOSUN ASİSTLE DÖNDÜ! Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun Ümraniyespor maçıyla formasına yeniden kavuşmuştu. Tecrübeli golcü, ilk golün asistini yaparken ligde toplamda 12 gol ve 3 asiste ulaştı. Cenk, 11 gol, 3 asisti Şenol Güneş döneminde kaydetti.

REDMOND COŞTU BİR KERE Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Nathan Redmond da skor katkısına Ümraniyespor'a attığı golle devam etti. İngiliz futbolcu, son 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı verirken derbide de en önemli silahlardan birisi olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş de derbide 3 formda hücumcusuyla 3 puana gitmeyi hedefliyor.