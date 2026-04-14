        Haberler Spor Futbol Milli Takım Şenol Güneş: Milli Takım Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar rahat gider

        Şenol Güneş: Milli Takım Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar rahat gider

        Bolu'da düzenlenen 'Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli'ne katılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar rahat yükselebileceğini söyledi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Güneş, Türk futbolundaki hakem tartışmalarına yönelik ise, "Ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:33 Güncelleme:
        Güneş'ten Dünya Kupası tahmini!

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğanın Kalbi Bolu'da Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli', Türk sporunun önde gelen isimleri Ertuğrul Sağlam, Şenol Güneş, Suat Çelen ve Harun Erdenay'ı bir araya getirdi. BAİBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da organize edilen panelin moderatörlüğünü ise İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy üstlendi. Öğrencilerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, Türk sporuna hem sporcu hem de yönetici ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden usta isimler, salonu dolduran gençlere kariyer yolculuklarındaki tecrübelerini aktardı.

        Etkinliğe katılan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş; A Milli Takım'ın durumu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Türk futbolundaki hakem tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "ÇEYREK FİNALE KADAR RAHAT GELEBİLECEK BİR GÖRÜNTÜ VAR"

        A Milli Futbol Takımı'nın son durumu ve turnuva beklentileri hakkında konuşan Güneş, "Geçmişteki başarıyı sağlayan tüm yönetimi, başkanı, teknik heyeti, oyuncuları kutluyorum. Taraftarıyla, milletiyle beraber birlikte o sonucu aldığımızda hem mutlu hem gururlu olduk ama artık o geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Genç bir kadromuz var. Şimdiki başkan, yönetim, teknik direktör Montella ve ekibini, bütün oyuncuları kutluyorum, hepsine başarılar diliyorum. Daha hem genç, daha hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası, şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Görünen o ki, umarım öyle olur, gruptan çıkmamız son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir ama çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk. Ama şimdi orada hem oyuncusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bırakacağımız intiba çok daha önemli. Ülkemize yakışır bir intiba olsun. Fair-play içerisinde davranışlar olsun, örnek davranışlar. Benim için 2002 Dünya Kupası'ndan örnek verirsek, aldığımız sonuçtan çok, iki ev sahibini elediğimizdeki bıraktığımız izler ve özellikle 3.'lük maçında Koreli oyuncularıyla bizim oyuncuların birlikte tribünü selamlaması ve futbolun dostluk kardeşlik olduğunu göstermesi önemliydi" ifadelerini kullandı.

        ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

        Genç yetenekler Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncular için genel konuştum. İşte bunlardan ikisi zaten Arda ile Kenan. İkisi de çok üst seviye takımda oynuyorlar. Hem milli takımımızda oynuyorlar. Çok büyük bir avantaj Türkiye için. Genç yaşta hem yetenek olarak hem karakter olarak üst seviyede. Tabii her ikisi de bunu yapar, diğer oyuncularımız da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ama mesela Kenan'ın Kosova maçında Dünya Kupası'na katıldığımız andaki fair-play davranışı bizim iftihar edeceğimiz bir olay. Gurur duyuyoruz onlarla" diye konuştu.

        "KİM HAK EDİYORSA O ŞAMPİYON OLSUN"

        Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Süper Lig, uzak olduğum konu. Şu anda da onunla ilgilenmiyorum. Futbol yarışına bakarsak, 4 takım şu anda iddialı durumda görünüyor. Bunlardan ilk ikisi, ilk üçü daha avantajlı. Galatasaray önde olduğu için bir avantajı var ama futbolda her sonuç var. Kim hak ediyorsa o olsun. Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin" şeklinde konuştu.

        "KİMSE HİÇBİR HAKEME İNANMIYOR"

        Türk futbolunun en çok tartışılan konusu olan hakemler hakkında sert eleştirilerde bulunan Güneş, "Hakemlerimizin iki yıldan beri, üç yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Yani onları geçen sene savunurken, şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilerine söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerin, hakemlerin geldiği hal, ondan daha önemlisi takımların adalet duygusunun, seyircinin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor, kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa o işi yönetenlere sormak lazım" şeklinde konuştu.

