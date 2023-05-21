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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    İşte Şenol Güneş'in sözleri:

    "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hataları ve eksikleri ile irdelenmesi gerekiyor. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu. Güzel işler oldu ama eksikleri de olan bir maçtı."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tohumu sokanlara izin vermeyelim."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    Şenol Güneş basın toplantısında ise şunları söyledi: 

    "İlk yarıda yediğimiz gol zaten oyunda neden olmadığımızı gösteren bir gol. Konsantrasyon ve motivasyon sadece bir kelime değil. Topu kullanmada ve rakibi karşılamada hatalarımız oldu. "
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "İyi yaptığımız şeyleri eksikleri yaptık. Tacı da çok hızlı kullandılar ve golü yedik. Aynı pozisyonlar faullerde de oldu. İkinci yarıda da bireysel hatalar var. Futbolda bunlar olacak. Hatalar oyunu."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Bu yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o. Büyük bir takımız. İyi oyuncularımız var. Oyuncu oynadığı oyunun tatminiyle değil, o oyuna bir basamak yaptığını ve zirveye çıkması gerektiğini bildiğinde biz de büyüyeceğiz. İyi bir sonuç deplasmanda. Güzel işler oldu ama eksikler de var."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "BU LİG HUKUK DIŞI!"

    "Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?'"
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak." 
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı." 
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

    "Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

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