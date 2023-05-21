Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!

"Bu yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o. Büyük bir takımız. İyi oyuncularımız var. Oyuncu oynadığı oyunun tatminiyle değil, o oyuna bir basamak yaptığını ve zirveye çıkması gerektiğini bildiğinde biz de büyüyeceğiz. İyi bir sonuç deplasmanda. Güzel işler oldu ama eksikler de var."