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Şenol Güneş'ten iki isme eleştiri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten iki isme eleştiri!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. 2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var."

N'KOUDOU VE MULEKA ELEŞTİRİSİ

"Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz."

"BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNYAMAZ"

"Ümraniyespor ile çıkış yapmak istiyoruz. Uyuşuk bir tempodaydık. Umarım bir sonraki maçlara yansımaz. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz.

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