        Şenpiliç'ten 8 Mart'ta kadın emeğine vurgu - İş-Yaşam Haberleri

        Şenpiliç’ten 8 Mart’ta kadın emeğine vurgu

        Şenpiliç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üretimden yönetime uzanan tüm iş süreçlerinde kadın emeğinin ve kadın istihdamının önemine dikkat çekti

        Giriş: 06.03.2026 - 12:14
        Şenpiliç'ten 8 Mart'ta kadın emeğine vurgu

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; Şenpiliç bünyesindeki toplam çalışanların yaklaşık %35 ’ini kadınlar oluştururken, genel müdürlükte bu oran %45’lere, üst yönetimde ise %33’lere yaklaşıyor.

        Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın istihdamını artırmak bizim için sadece bir tercih değil, kurumsal bir gereklilik. Kadınların üretimde, teknik alanlarda ve yönetim kademelerinde daha fazla yer alması; şirketlerin inovasyon gücünü, verimliliğini ve rekabetçiliğini doğrudan etkiliyor. Kadın emeğinin görünür olduğu bir çalışma hayatı, daha güçlü bir ekonomi ve daha sürdürülebilir bir gelecek anlamına geliyor” dedi.

