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Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Seray Kaya, boyunlukla çekildiği bir kare ile sevenlerini korkuttu. Kaya, daha sonra kendisine ne olduğunu merak eden hayranlarının merakını gidermek için vertigo hastalığına yakalandığını açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Beni bir sal vertigo" notunu düştü.

Hayranları, Seray Kaya'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, iç kulakta sıvı olması, migren ve iç kulak iltihabı şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde atakların başlaması ile ortaya çıkar. Baş dönmeleri şeklinde ortaya çıkabilen bu ataklar 1-2 dakika sürebilir ya da saatlerce veya 1-2 gün şeklinde de devam edebilir.

Baş dönmesi ataklarının yanında bazen kulak çınlamaları, işitme kayıpları, denge bozukluğu, bilinçte zayıflama ve yürümede zorluk da yaşanabilen belirtiler arasındadır. Atakların aşırı şiddetlenmesi durumlarında ise; midede bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terlemeler ortaya çıkabilmektedir.