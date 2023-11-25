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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı, Anıtkabir'i ziyaret etti - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:38
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        Serdal Adalı, Anıtkabir'i ziyaret etti
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        Beşiktaş başkanlık seçimi öncesi çalışmalarına devam eden adaylardan Serdal Adalı, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Adalı, "Ankara bizim için bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşku ile kutladığımız bugünlerde, cumhuriyetimizin her daim izinde 120 yılı geride bırakan Beşiktaş başkan adayı olarak huzurunuzda bulunmak, tarif edilemez bir onurdur. Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkilaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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