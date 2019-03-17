Bu pazar 2 şampiyon adayının maçlarını izledim. Başakşehir gerçekten çok çok iyi oynayıp elinden gelen her şeyi yaptığı maçta 2 puan yitirdi. Sadece Visca'nın rahatlıkla hat-trick yapabileceği kadar çok pozisyon buldular. Ceza alanında topla buluşma sayıları da 61.. Bu inanılmaz rakamlara karşın 1 puanı son saniye penaltısı ile kazandılar. Hemen söyleyeyim, bence penaltı kararı doğruydu.

2 puan yitiren Başakşehir'in ardından G.Saray'ın iştahının artacağını tahmin etmiştik ama tersine bir başlangıç seyrettim. G.Saray silik ve donuk oynuyordu. Bursa ilk atağında Muslera'ya takıldı ama ikincide golü buldu. Saivet'in nefis golü pozisyon dışı beceri golüydü. Devrenin son saniyesinde Badou'nun golü gelmese G.Saray maçı çeviremeyebilirdi. 2. yarı ise ligin 2. devresinden bu yana takımı taşıyan Belhanda-Feghouli ikilisi başrole çıktılar. Feghouli takımın en yetenekli ismi. Bu kalitesini form olarak yansıttığında takımı adına fark yaratan isim oluyor. Nitekim attığı mükemmel golle G.Saray'ı yeniden şampiyonluk potasına iyiden iyiye soktu.

G.Saray'ın duble yapacağını söyleyen bir yorumcuyum. Başakşehir gerçekten iyi oynuyor. Rakipleri G.Saray değil de Beşiktaş ya da F.Bahçe olsa "Şampiyon olurlar" derdim. Ancak son düzlüğü iyi koşan bir rakipleri var. Bu haftaki cezası nedeniyle oynayamayan Emre için tam 1 aylık tatil imkanı oldu. Belözoğlu kalan 8 haftada liderliğini sergilerse takımını taşır. Avcı'nın da artık Arda'nın ne uzar ne kısalır bir futbolcu olduğunu görmesi gerek. Ligin 2. yarısına etkili başlasa da bu oyuncuda kendini verme sorunu var. Elia'nın ve muhakkak Adebayor'un kazanılması gerek.

G.Saray ise 3 haftalık araya moralli girdi. Son 8 haftalık dönemde ise etkin medyasını ve lobi gücünü nasıl kullandığını göreceğiz. Biz futbolseverleri şahane bir 8 hafta bekliyor.

Son notum da Bursa'ya. Bu kadro ile ligde kalırlarsa büyük iş yapmış olurlar.