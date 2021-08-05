Dünyada 3 tür futbol var:

1- Temposu düşük de olsa yetenekli oyunculara güvenmek ve onlarla pas oyunu oynamak.

- Dünyada en iyi uygulayıcısı İspanya. Hatta sadece yeteneğe o kadar bağımlılar ki Laporte gibi net kötü, çıtkırıldım stoper ile oynuyorlar, çünkü onun tekniği orta saha oyuncuları kadar iyi..

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2- Atletik, tempolu oyuncularla driplinge, alan boşaltmaya packing ve impact'e dayalı dikey oyun..

- Dünyada birçok versiyonunun uygulayıcısı var. Hansi Flick'in Bayern'i mükemmel bir tempo takımı mesela. Klopp'un gegenpress modellemesi mesela.. Euro 2021'deki Danimarka mesela..

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3- Karma sistem.. Atletik oyuncuları olan ve onlardan yararlanan ama teknik oyuncuları da barındıran ve onları da kullanmak isteyen tarz..

- Manchester City çok iyi bir uygulayıcısı. Zidane'ın biraz da mecburiyetten geçen sezon uyguladığı model..

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Türk futbolunun en büyük sorunu modelleme problemi. Tarzı yok bizim futbolumuzun. Hocaların tarzı ile belirlenen modellemeler var. Daum, 4-4-1-1'i buldu. Alex'in etrafını Tuncay - Serhat gibi atletlerden oluşturduğunda başarılı oldu. Zico değiştirmeye çalıştı; hemen vazgeçip yine 4-4-1-1'e döndü. Alex'in arkasındaki 4'lü Aurelio - Appiah - Uğur gibi tempolu oyuncularla dolu iken, sağ kanattan ekstra skorer bulunmuşken (Deivid) başarı geldi.

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Emre Belözoğlu, kendi futbol tarzına göre bir kadro kurdu. Dedi ki "Pas oyunu oynayacak bir kadro kuralım." Topla ilişkisi ne kadar fazla oyuncu varsa almaya çalıştı. Lemos felaketi, Perotti bile bile lades'i bile o mantıkla yapıldı. Belözoğlu'na göre "Topçu dediğinin ayağı iyi olacak" idi. İrfan uğruna santrafor aldırmadı mesela.. Erol Bulut karman çorman bir şey yaptığından olmadı ama 10 maçlık Belözoğlu döneminde net gördük. Kendisi ne kadar teknik oyuncu varsa kullanmaya çalıştı. O onun tarzı idi. Belözoğlu kalsaydı o tarz devam eder, oyun kurucu sağ bek alır pas oyununa sadık kalırdı.

Lakin artık Vitor var. Vitor'un oyunu 3-4-3 de olsa 4-4-2 de olsa hangi formasyon üzerine oturursa otursun tempoya dayalı olacak. E bir de Mesut varsa ve oynatmak zorunluluksa çevresini muhakkak atletlerle doldurmak zorundasınız. O zaman İrfan ve Mesut aynı anda oynamaz. O zaman Ferdi gibi üflesen devrilecek adamlar orta 4'lünün kenarı olamaz. O nedenle Vitor, Caner'e "Sol kanada transfer yapacağız" dediği için memnunum. Sol ve sağ kanada (Osayi de olmaz) kesin atletik ve skorer takviye ile merkeze de top taşıyabilen bir driplingçi muhakkak alınmalı. Birinci sınıf santrafor zaten herkesin ortak fikri. Vitor'u aldıysanız "İyi kadromuz var" cümlesi birden boşa düşüyor. Çünkü o 'iyi kadro' dediğiniz şey Belözoğlu mantalitesi için doğru önerme. Vitor'un mantalitesine göre kadro iyi değil. O yüzden 3'ü kesin atletik/skorer olmak üzere 4 net 11 oyuncusu şart. Bu ihmal edilirse; iş sadece Vitor'u eleştirmekle kalmaz onu söyleyeyim.

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