Serdar Ali Çelikler, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bir kere baştan söyleyeyim maça damga vuran 2 penaltı kararı da tartışmalı.

1- İlk penaltı bence kurallar çerçevesinde "penaltı" olarak değerlendirilse de ben bu tip pozisyonlara penaltı çalmayı adil bulmuyorum. Adam topu kesmeyi düşünmedikçe, alan genişletmedikçe penaltı çalınmamalı. Kural penaltı dese de bence bu kural değişmeli.

2- Asıl tartışma burada. Sosa'nın ortasında Valencia, Rizeli sağ bekin müdahalesi ile yerde kaldı. Burada Moroziuk'un Enner Valencia'ya vurduğunu beIN'in açılarından tam anlayamadım. Darbeli bir vuruş varsa penaltı, ama sadece temassa penaltı çalmam.

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Gelelim Fenerbahçe'nin eksikliklerine.

• Bir kere her şeyin başında Tisserand ve Lemos alınmış dahi olsa bence 1 baba stoper şart.

• Muhakkak ÇALIM ATABİLEN bir kanat oyuncusu lazım. Thiam sağ kanatta kayboldu. Ferdi de sol kanatta yok oldu.

• Fenerbahçe'de Novak - Mert Hakan ve Sosa'nın katılımıyla oyun zekası yüksek futbolcu sayısı artacaktır. Lakin Erol Bulut'un hemen Alanyaspor hasletlerinden vazgeçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, sezonun büyük kısmında "Kapan-Çık" takımlarına karşı oynayacak. Rizespor gibi. İşte bu tip takımlara karşı 2 ön orta saha oyuncusu tamamen gereksiz. 2 ön libero, 2 defansif orta saha, 2 tane 6 numara size orta sahada pas yapabilen takımlara karşı kullanılan bir önlem. Oysa kapan-çık takımları uzun topla savunma arkasına kaçmaya çalışıyor. Tek planları bu. Bu tip takımlara karşı Tolga-Gustavo çok gereksiz. Tolga iyi oynamasına rağmen bunu söylüyorum. Ozan gibi driplingçiden vazgeçilmemesi gerek. Erol Bulut'un 4-2-3-1 statikliğinden kurtulması lazım. 4-1-4-1 yahut 4-1-3-2 bu tip rakiplere karşı daha uygun.

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Transferlerin 3. haftadaki G.Saray maçına yetişmesi lazım. Santrfor ve baba stoper bence olmazsa olmaz. Çalım atabilen kanat oyuncusu için fırsat transferi kovalanabilir. 3 puanla başlamanın sırrı şu: Kaliteli kadro. Hoca farkı ile değil, kadro kalitesi ile kazanılmıştır bu maç.