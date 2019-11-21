Bu hafta Ali Palabıyık'ın maç alamaması ile tam 6. kez tekrar etti. F.Bahçe'nin kazandığı 6 maçın hakemi, bir sonraki hafta maç alamadı.

Buna karşın F.Bahçe'nin kaybettiği 3 maçın hakemi de ertesi hafta maç aldı.

Zaten 11 maç oynanmış. 9 maçta bu istatistik hiç değişmemiş. F.Bahçe 6 maç kazanmış, kazandığı maçların hakemleri ertesi hafta maç alamamış. Öte yandan kaybettiği 3 maçı yöneten hakemler de ertesi hafta maç almışlar.

Hakemlerin performanslarını tartışmaya açmıyorum. Çünkü bu iş artık performanstan, maç yönetiminden falan çıkmış durumda. Bu istatistik asla ve kat'a tesadüfle açıklanamaz. Merkez Hakem Kurulu'nu yöneten troykanın (Zekeriya Alp - Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen) 9 maçlık kesin tesadüf olmayan ve açık mesaj içeren atama kararları, mantıklı ve tatmin edici bir açıklamaya muhtaç.

Bu tesadüf ile açıklanması neredeyse imkansız gözüken durum devam ettikçe, troyka sustukça insanlar konuşmaya başlıyor.

Bu durum 2 sebep ile açıklanmaya çalışılıyor:

1- 'Açıktan Fenerbahçe düşmanlığı yapmak şartıyla göreve geldiler. Bu göreve gelirken verdikleri sözün karşılığını veriyorlar"

2- "Nihat Özdemir'e operasyon yapıyorlar."

Aslında 11 maçın 9'unda görülen uygulama, bilerek ve istenerek yapılan uygulamadır.

Zekeriya Alp - Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen troykasının yönettiği MHK'nın bu durumu muhakkak açıklamaları şart. Zaten dipte olan güven endeksini eksiye düşürmeye hakları yok.