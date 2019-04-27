Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serdar Ali Çelikler yazdı: 10 kişi ile daha iyiydi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki nefes kesen maçta Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı... Trabzonspor 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'de 90+6. dakikada Valbuena skoru 1-1'e getiren isim oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı

Fenerbahçe - Trabzonspor

En sondan başlayayım, 70'te 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi çok beğendim. Takımdaki her oyuncu kendini yırttı. Sadece mücadele etmekle kalmadılar, oyun da oynamaya çalıştılar. Kanatlara indiler. Trabzonspor'a bu süre boyunca doğru dürüst akın şansı vermediler. Bu dönemde Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü çıkartarak takımın "pasla çıkma" damarını kopardı. Sosa yalnız kaldı, Nwakaeme yorgun düştü, Bordo-Mavililer geri yaslandı. Bunun üzerine F.Bahçe tam anlamıyla tek kaleye çevirdi. Topal ve bilhassa Dirar ile çok iyi pozisyonlar buldular ama atamadılar. Son saniyede duran toptan gelen golle de mücadelelerinin karşılığını aldılar. 

Maça başlayalım:

Trabzon 15 dakika geçtiğinde gösterdi ki "Ben senden iyi takımım." Buna göre oynadılar. 3 pozisyon buldular, Yusuf ile de şahane bir gol buldular.

Sonra yine oyun üstünlüğü Trabzonspor'daydı. Ta ki 35'lere kadar.. Sonra F.Bahçe'nin oyunu rakip alana yıkan ama üretken olmayan futbolu vardı.

Herhalde yönetim tandanslı yorumlarda da Zajc gazı bir kesilir. Bu oyuncu Sloven Salih Uçan'dır daha ötesi değil.
Ekici'den geride. Ekici F.Bahçe'de 3. 10 numara olur. Düşünün Zajc'ın durumunu... Bu oyuncuya devre arasında tam 4.5 milyon Euro ödettiren Batuhan Hakçıl ve Comolli ikilisi hala sorgulanmıyorsa bu açıkça 'yönetim zafiyetidir.'
2. yarıda Zajc oyundan alındı ve Valbuena dahil oldu. İleride yaşanan kalite eksikliği bir nebze olarak giderildi. Çıkarken yuhalanan Ayuv bile bu devrede fena oynamadı aslında... Ama artık taraftarın bu isimlere karşı sıtkı sıyrılmış durumda.
Dün F.Bahçe'de Isla - Skrtel - Jailson ve Valbuena çok iyi maç çıkardılar. Topal-Hasan Ali - Dirar ve Elmas da gayet iyilerdi. Ellerinden geleni yaptılar. Soldado vasat üstüydü. "Ey Çelikler, madem bu kadar fazla ismin performansı yüksekken neden yenemediler o halde" derseniz şöyle derim: Kendilerini parçalıyorlar ama kaliteleri cidden çok düşük.. İnanılmaz zayıf bir takım Fenerbahçe.

Trabzonspor ise Ünal Hoca'nın maç sonu açıklamalarındaki doğru tespiti gibi özellikle F.Bahçe 10 kişi kaldıktan sonra hiç top yapamadı. 35. dakikadan itibaren Trabzonspor ritmini kaybetmese maç 2'ye 3'e giderdi. Karaman'ın elinde kaliteli yedek olmamasının bu durumda etkisi vardır muhakkak. Maçtan evvel "F.Bahçe bu maçı kazanamaz. Belki taraftarı ile berabere kalır. Biri kazanırsa o da Trabzonspor olur" demiştim. Tahmin ettiğimden de iyi oynayan F.Bahçe, tahmin ettiğimden kötü oynayan Trabzon'a rağmen maçı ancak son saniye golü ile berabere bitirebildiyse Ali Koç'un başını ellerinin arasına alıp 6 tane çok kaliteli oyuncu alması gerekliliğini düşünmesi lazım.

Hakem Cüneyt Çakır, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği kadar berbat bir maç yönetmedi. Bence F.Bahçe'ye 2 - 3 sarı kart kıyağı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOL90+6'da gelen gol!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer müjdesini verdi! Ali Koç canlı yayında açıkladı!
FUTBOLAli Koç transfer müjdesini verdi!
Volkan Demirel: "Otobüse gider, özür diletirim"
FUTBOL"Otobüse gider, özür diletirim"
Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e cevap!
FUTBOLAğaoğlu'ndan Volkan'a cevap!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ekrana yansımayan anlar...
FUTBOLEkrana yansımayan anlar...
Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!
FUTBOLKadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X