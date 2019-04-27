En sondan başlayayım, 70'te 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi çok beğendim. Takımdaki her oyuncu kendini yırttı. Sadece mücadele etmekle kalmadılar, oyun da oynamaya çalıştılar. Kanatlara indiler. Trabzonspor'a bu süre boyunca doğru dürüst akın şansı vermediler. Bu dönemde Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü çıkartarak takımın "pasla çıkma" damarını kopardı. Sosa yalnız kaldı, Nwakaeme yorgun düştü, Bordo-Mavililer geri yaslandı. Bunun üzerine F.Bahçe tam anlamıyla tek kaleye çevirdi. Topal ve bilhassa Dirar ile çok iyi pozisyonlar buldular ama atamadılar. Son saniyede duran toptan gelen golle de mücadelelerinin karşılığını aldılar.

Maça başlayalım:



Trabzon 15 dakika geçtiğinde gösterdi ki "Ben senden iyi takımım." Buna göre oynadılar. 3 pozisyon buldular, Yusuf ile de şahane bir gol buldular.



Sonra yine oyun üstünlüğü Trabzonspor'daydı. Ta ki 35'lere kadar.. Sonra F.Bahçe'nin oyunu rakip alana yıkan ama üretken olmayan futbolu vardı.



Herhalde yönetim tandanslı yorumlarda da Zajc gazı bir kesilir. Bu oyuncu Sloven Salih Uçan'dır daha ötesi değil.

Ekici'den geride. Ekici F.Bahçe'de 3. 10 numara olur. Düşünün Zajc'ın durumunu... Bu oyuncuya devre arasında tam 4.5 milyon Euro ödettiren Batuhan Hakçıl ve Comolli ikilisi hala sorgulanmıyorsa bu açıkça 'yönetim zafiyetidir.'

2. yarıda Zajc oyundan alındı ve Valbuena dahil oldu. İleride yaşanan kalite eksikliği bir nebze olarak giderildi. Çıkarken yuhalanan Ayuv bile bu devrede fena oynamadı aslında... Ama artık taraftarın bu isimlere karşı sıtkı sıyrılmış durumda.

Dün F.Bahçe'de Isla - Skrtel - Jailson ve Valbuena çok iyi maç çıkardılar. Topal-Hasan Ali - Dirar ve Elmas da gayet iyilerdi. Ellerinden geleni yaptılar. Soldado vasat üstüydü. "Ey Çelikler, madem bu kadar fazla ismin performansı yüksekken neden yenemediler o halde" derseniz şöyle derim: Kendilerini parçalıyorlar ama kaliteleri cidden çok düşük.. İnanılmaz zayıf bir takım Fenerbahçe.



Trabzonspor ise Ünal Hoca'nın maç sonu açıklamalarındaki doğru tespiti gibi özellikle F.Bahçe 10 kişi kaldıktan sonra hiç top yapamadı. 35. dakikadan itibaren Trabzonspor ritmini kaybetmese maç 2'ye 3'e giderdi. Karaman'ın elinde kaliteli yedek olmamasının bu durumda etkisi vardır muhakkak. Maçtan evvel "F.Bahçe bu maçı kazanamaz. Belki taraftarı ile berabere kalır. Biri kazanırsa o da Trabzonspor olur" demiştim. Tahmin ettiğimden de iyi oynayan F.Bahçe, tahmin ettiğimden kötü oynayan Trabzon'a rağmen maçı ancak son saniye golü ile berabere bitirebildiyse Ali Koç'un başını ellerinin arasına alıp 6 tane çok kaliteli oyuncu alması gerekliliğini düşünmesi lazım.



Hakem Cüneyt Çakır, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği kadar berbat bir maç yönetmedi. Bence F.Bahçe'ye 2 - 3 sarı kart kıyağı yaptı.