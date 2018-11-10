Malatya'dan 2 yeyip dönen, sonra Fenerbahçe'ye karşı 2-0'dan maçı kaybetme noktasına gelmesine neden olan; hafta içi de Schalke'de gruptan çıkma şansını yitiren ve bu süreçte futbol yerine "Başkanlık" mesajları veren; camianın liderliğine soyunan Fatih Terim, sakinleşmiş ve "işin ciddiyetini" farketmişti.

Kayseri deplasmanına "Bu şartlar altında önce gol yemeyeyim; bir tane atıp kazanırım" mantığıyla sahaya çıkarmıştı takımını. Normalde 3'lü stoperli takımlar hücumda stoperlerini bek gibi kullanıp rakip yarı alanda baskı kurarlar. Ozan ve Serdar Aziz bunu yapabilecek oyuncular değil. Buna karşın "önce güvenlik" anlayışına ek olarak Feghouli - Onyekuru'nun bireysel yeteneklerine güveniliyordu. Nitekim Feghouli'nin hem sorumluluk alması; top istemesi; boşluklara kaçıp pozisyon araması sahadaki tüm oyuncular içinde farkı yaratan isim olmasına neden oldu. Kaleci Muammer'in hatasında Onyekuru golü atınca plan işlemiş oldu. 2. yarıda Kayseri biraz daha saldırgan gibi görünse de aslında G.Saray'ın savunması hemen hiçbir pozisyona izin vermedi.

Bu devredeki tek hücum planı Onyekuru'nun kontralarıydı. Nitekim Henry gerekeni yaptı ve maçı bitirdi.

Fatih Terim, Kayseri'den önemli bir 3 puanla getiriyor takımını.. Hoca, hocalık yaparsa takımları hep şampiyonluk yarışında olur. Başkanlık istiyorsa o da yakışır.. Şartları bellidir, liste yapar seçime girersiniz. Yani bence Fatih Hoca da başarılı olur, Terim Başkan da.. Ama her ikisini birden yapmaya çalışınca ikisini de yapamıyor. En az 7-8 maç da kulübenin sakin olacak olması da futbolcular açısından şans bile olabilir. Daha sakin kalabilir, her hatalarında kenara bakmazlar..

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Fenerbahçe ile karşılaşılan 4. hafta maçına "ölüm kalım" maçı olarak bakıp takımını öyle hazırlayan Ertuğrul Sağlam, o maçtan sonra çıktığı 8 maçta 5. mağlubiyetini aldı. Bu süreçte sadece 1 kez kazanabildiler. G.Saray işi gördü, iyi oynamadan kazandı ama Kayseri tam anlamıyla berbattı. Ertuğrul Sağlam ile Kayseri'nin beraberliği uzun sürmez..

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