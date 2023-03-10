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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Sevilla UEFA Kupası'nın Real Madrid'i.. Bu sene son derece kötü bir sezon geçirseler de kültürleri bu arenada hep kazanmak.  Tüm İspanyol takımları gibi harika pas yapabiliyorlar. Pas bağlantılarını bozmak şart.
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Jorge Jesus da bu planla sürdü takımını sahaya. Önde en az 3 adamla pres ve rahat pas yapma imkanı yerine uzun vurmaya mecbur bırakma...
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Bu en öndeki adamdan başlayan savunma prensibi o kadar iyi işledi ki 2 duran top dışında Sevilla ilk 45'de Altay'ı zorlayamadı bile. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Buna mukabil Ferdi ile bir kez King ile 2 kez yüzde yüz olmak üzere 3 pozisyon bulundu. Son vuruşta kalite yetmeyince son derece temposuz ve oyunu bozulmuş Sevilla önünde devreye gol bulamadan girildi.
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    2. yarıda Sevilla hocası akıllıca bir iş yapıp bir pas opsiyonu daha olsun ve presi kırsın diye Jordan'ı içeri attı. Nitekim daha iyi paslaştılar. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Oyun üstünlükleri pozisyon üstünlüğüne dönüşmedi ama bir ribaund topunda tam anlamıyla bir kör kurşun golü yenildi. Kalecinin rahat alacağı top, Arao'ya çarpıp içeri girdi. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Sonra JJ yine doğru iş yapıp savunma önlemi yerine yine hücum dedi ve orta saha çıkarıp 2 forvet sürdü sahaya. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Sevilla'nın yanıtı 2 hızlı oyuncu almak oldu. Yine 2 güzel pozisyon bulundu. Rossi vuramıyor ve yetişemiyor. Yine kalite problemi yani anlayacağınız.
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Biraz, fazla değil biraz daha kaliteli isimlerden oluşuyor olsa bu kadro bu takım yarı final oynayabilir. Gerçekten. Doğru zihniyetli, doğru planlama yapabilen, konsantre olduğunda iyi işler yapan bir hoca var. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Ama yeterli kalite eksik kalıyor ne yazık ki. Rossi'nin veya King'in pozisyonları gol olur normal şartlarda. Samet gerçekten çok iyi oynadı. Ferdi de. Crespo ve Attila da. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Valencia iyi gününde değildi. Arao da şanssız. İrfan ilk devre iyi oynadı ve savunma görevlerini iyi yaptı. Ama işte her oyuncu kendi görevlerini iyi yaparken bile bu takıma karşı fazla hata yapmamanız lazım.

     
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    Santimlik ofsayt bozulmasında 2. gol geldi. Bu seviyede 2. golü yememeli; 4 pozisyona girdiniz mi en az 1'ini atmalısınız. Yoksa istatistiklere bakıp ah vah edersiniz. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kör kurşun ve ekşi yoğurt

    F.Bahçe'nin hocasını eleştireceksek İrfan - Arda değişikliğinin daha erken yapılması konusunda bir şeyler söylenebilir. Kaliten bu kadar. Yoğurt yiyişi değiştirmeden ancak bu kadar.

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