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Serdar Ali Çelikler: Lucescu'nun çürümüş bahaneleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında evinde Rusya'ya 2-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar, Mircea Lucescu döneminde 12. maçında 5. kez sahadan yenik ayrıldı. Rumen çalıştırıcının maç sonrasında yaptığı açıklamalar gündeme otururken Habertürk Yazarı Serdar Ali Çelikler durumu değerlendirdi. Lucescu'nun açıklamalarına vurgu yapan Çelikler, Rumen çalıştırıcının ürettiği bahanelerin maddi hatalar içerdiğini dile getirdi. Çelikler, "Niyetim ağır eleştiri yapmak değil, destek vermek istiyorum. Ancak Lucescu'nun da artık çürümüş bahaneleriyle bizleri kandırma denemesi yapmaması gerek" ifadelerini kullandı

08 Eylül 2018 Cumartesi, 12:59:57 | Güncelleme:

Önce 'Yabancı sayısı çok', sonra 'Ben belirlemiyorum ki' dedi. Sonra 'Çok fazla farklı takımdan oyuncu seçiyorum. 2002'de Dünya üçüncüsü olan Milli Takım Galatasaray temelliydi' dedi. Dünya şampiyonu Fransa kadrosu 16; finalist Hırvatistan 19 farklı takımdan gelen oyuncularla oynadığı ortaya çıkınca yine tornistan etti...

Bu kez de 'Oyuncularım takımlarında oynamıyor' dedi. Cengiz 3 maçın 2'sinde 11 başladı. Hakan, Milan'ın oynadığı ilk maçta cezalıydı. 2. maçta 11 başladı. Cenk Tosun her maça 11 başladı. Son 2 haftaya kadar Serdar Aziz direkt 11 oyuncusu idi. Mehmet Topal - Hasan Ali ve Şener hali hazırda Fenerbahçe'de oynuyor. Oğuzhan da Beşiktaş'ta.. Kaan Ayhan Bundesliga'daki 2 maçta da 11'de başladı. Kaleci Serkan'ı zaten anlatmaya gerek yok. Okay ve Çağlar dışında tüm oyuncularımız takımlarında oynuyorlar yani.

Lucescu'yu anlıyorum. 12 maçta 3 galibiyet çok iyi olmayan bir oran. Koltuğunun sallantıda olduğunu; bir daha çok zor iş bulabileceğini biliyor. O nedenle sürekli bahaneler üretmeye çalışıyor. Ancak ürettiği bahaneler maddi hatalar içerdiğinden hep çürütülüyor. Bir zamanlar çok iyi işleyen bir sistemi olan, saygı duyulması gereken değerli bir teknik adam olan benim de çok beğendiğim bir hoca idi kendisi. Belli ki yorgun ve psikolojikman emekli olmuş. Uğraşmak da pek işine gelmiyor sanki. Ezber dizilişler ve ezber taktikler görüyoruz. Sadece 4'lü savunma önünde Okay-Topal ikilisi ile nasıl oyun kurulabileceğini düşündü, bunu bize anlatsın, ikna etsin yeter..

Levent Tüzemen maçtan sonra kendisine şunu sordu: 'Galatasaray'da Hagi ve Sergen; Beşiktaş'ta Sergen ve Tümer ile birlikte çalıştınız. Her iki takımınızda da oyun kurucularınız ve üst düzey 10 numaralarınız vardı. Bugün yoktu. Oğuzhan girdikten sonra takımımız biraz daha önde oynayabildi. Bu konu hakkında ne düşünüyor?' Bu soruya yanıt veremedi.

İsveç maçı öncesinde ağır eleştiriler yapmak değil niyetim. 'Familya'lardan 'adam'lardan kurtulmuş, büyük büyük lafların edilmediği 'güzel çocuklar'dan oluşan sempatik ve her şeyden evvel normalleşen Milli Takımımıza sabır gösterelim. Ben de destek vermek istiyorum. Lakin Lucescu'nun da artık çürümüş bahaneleriyle bizleri kandırma denemesi yapmaması gerek. Ülkemizi önemsemeli, görevini daha ciddiyetle yapmalı. Yanıldığını kabul etmeli. İsveç maçında takımını oyun kurucusu ve takım lideri olmadan sahaya sürmemeli.. Yenilirse de safsatalar yerine gerçekleri söylemeli.. İsveç'te başarılar Milli Takım...

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