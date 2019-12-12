Bodrum'da kış aylarında, hele ki dünkü gibi rüzgarlı havalarda sürekli elektrik kesilir. Bizim sitede jeneratör var ve elektrik gittiğinde 10 saniye içinde devreye giriyor. Ne var ki şehir elektriği yeniden geldiğinde jeneratör devreden çıkıyor ve yeniden şehir elektriği ile aydınlanıyoruz. Tüm bu git geller esnasında televizyon kapanıyor ve yeniden kendine gelmesi falan derken 40-45 saniye zaman geçiyor.

2. yarı başlarken takımlar soyunma odasından çıkmış sahada dizilmişlerdi ve elektrik kesildi. Bahsettiğim süreçler yaşandı ve TV yeniden açıldığında durum 3-0 olmuştu.

Benim de aklıma 80'ler geldi.

80'lerde de böyle olurdu. Sürekli elektrik kesilirdi. Hatta 90'ların ortalarına kadar.

O zaman 40-45 saniye sonra da değil çok daha uzun süre gelmezdi.

O zaman futbolda da spiker İlker Yasin, "Dakika 1 gol 1" diye maç anlatırdı. Ya da "Daha kadroları saymadım" derlerdi.

Maalesef futbolumuz 80'lere döndü. Galatasaray'ın PSG'yi yenmesi beklenmiyor. Ama bu kadar edilgen, bu kadar teslim olan bu kadar ezici derecede mağlubiyetler de üzerinde uzuuuun uzuun düşünülmesi gereken konular. Sadece G.Saray da değil. Takımlarımız Avrupa arenasında patır patır dökülüyorlar. Çünkü gerçekten 80'lere döndük.

• O zaman da "Adamlarda falanca var.." derdik. Baştan teslim olurduk.

• Sakatımız-eksiğimiz var deyip sığınacak liman arardık.

• O zamanda maç yorumcusu yoktu. Ama yorumcular takımı eleştirmek, analiz etmek yerine rakibi överdi, bu maçtaki yorumcu da onu yaptı.

• O zaman da sadece ve sadece taraftarla övünülürdü şimdi de oraya geldik.



• O zaman da "Abicim filan oyuncu büyük adam" denir; rakip olduğundan da büyük görünürdü şimdi de oralara geldik yine..

• O zaman da "futbolumuzu nasıl geliştirebiliriz" diye sormak yerine 'goy goy' yapardık şimdi de oraya geldik.

• O zaman da gelenden geçenden 6'lar 8'ler yiyen takımın hocasına "Hocaların hocası" derdik, şimdi de "Yaparsa yine o yapar" diyoruz.

• O zaman dünyaya kapalıydık, dünyanın en güzel - mutlu ülkesi biziz sanırdık. Millet açlıktan ölüyor, pislik içinde yaşıyor sanırdık şimdi dünyaya açığız ama bakıp göremiyoruz. Futboldaki değişimlerin hiç birini okuyamıyoruz. Artık orta yapılmıyor mesela. Yerden ya da bel hizasından sert toplar kesiliyor. Bunu bile göremiyor ve uygulayamıyoruz.

• O zaman da içimizde birbirimizi yerdik şimdi de yiyoruz.

• O zaman da geride olduğumuzu kabul edemiyor ve teşhisleri yanlış koyuyorduk şimdi de..

• O zaman da elalem genç oyuncuları oynatabilirdi. Biz tekaütlere güvenirdik. Dün PSG 17 yaşında çocukla sahadayken G.Saray, EYT'li Selçuk'tan - 2. sağ bek Şener'den medet umdu. Erencan'ı oyuna almak akla gelmedi misal..

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Liste uzar gider.. Maçların 'sahada' kazanıldığı Avrupa arenasında 30 küsur maçta 1 galibiyet; 6 maçta atılabilmiş 1 gol ve bunların nedenleri-niçinleri sorgulanmadan da bir yere varamayız.

Maalesef futbolda durumumuz bu. Ne yazık ki dizi değil gerçek, hızla 80'lere geriledik.