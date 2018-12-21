Israrla söylüyorum, Fikret Orman muhakkak açıklama yapmalı.. Ali Koç gibi kendi TV'sine çıkıp "şuradan aldık şuraya getirdik, şunlar oldu şimdi buradayız" demeli..

Kısa keseceğim, uzatmaya niyetim yok..

Beşiktaş'ın Seba'dan sonra en başarılı başkanı olan Fikret Orman, ülkede maddi krizi yönetemeyen tek büyük kulüp başkanı haline geldi.

F.Bahçe de G.Saray da Trabzonspor da asgari yükümlülüklerini yerine getiriyor. Öyle ya da böyle sporcu maaşlarını ödüyorlar. "Batık" denilen G.Saray ile 621 milyon Euro borçlu F.Bahçe; sporcu ve çalışan maaşlarını ödüyor. Oysa Beşiktaş, Negredo ve Pepe'yi alacaklarına karşılık gönderiyor. Tolgay - Adriano ve dahi Medel'in eli kulağında.. Basketbol şubesinin maaşları ödenmiyor. Çalışanların maaşını alamadığını öğrenen Pepe'nin bu insanlara ödeme yaptığı haberleri yapıldı. Her ne kadar yalanlansa da maaşların yarıya düşürüldüğü, primlerin tamamen kesildiği iddiaları havada uçuşuyor. Üstelik yarı yarıya indirilen maaşlar da yatırılmıyor deniliyor.

Şimdi,

Orman ısrarla "Ülkenin krizi Beşiktaş'ın krizi değil." diyordu. Soruyorum: Bu ülke krizi F.Bahçe'ye; G.Saray'a, Konya'ya, Trabzon'a, Başakşehir'e, Alanya'ya, Akhisar'a, Göztepe'ye, Kasımpaşa'ya, Sivas'a uğramıyor da bir tek Beşiktaş'a mı uğruyor?

İkinci sorum: Sadece geçen yıl Cenk'in satışı ve Şampiyonlar Ligi'nden toplam 70 milyon Euro kazanan bir kulüpte sadece 1 yıl sonra bugünkü duruma nasıl gelindi?

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Demirören döneminden devralınırken "Feda" diyebilen Orman, şimdi örtülü bir feda dönemini başlatmış gibi. Ama şimdi "Feda" diyemiyor. Adını ne koyar bilemiyorum ama Sayın Başkan'ın çok açık ve şeffaf bir biçimde bu mali dibe vuruşu açıklaması lazım.

Bir de transfer başarıları ile anılan dönemlerin ardından, neden sadece bu yıl başarılı olamadığını analiz etmeli. O zamandan bu zamana kimler yanından uzaklaştı, kimler daha çok yanına sokuldu? Cevabı çok yakında, her yerinde boncuk olduğunu düşündüğü yöneticilerinde saklı olmasın?

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