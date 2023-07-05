Murathan Mungan'ın çok doğru ve çok sevdiğim tespiti gibi: Aslında giden değil kalandır terkeden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Gitmek isteyenin önünde de dağ olsan duramazsın...

Tebrikler Arda Güler kardeşim. Çok doğru bir karar verdin. Real Madrid istiyorsa gidilir. Çok çalış, İspanyolca öğrenmeye bak. Allah yardımcın olsun..