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Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

Avrupa'da transferin gözdesi konumunda olan Arda Güler'in Real Madrid ile anlaştığı gündeme bomba gibi düşerken Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, genç yıldızın transferini ve sosyal medyadaki yankıları değerlendirdi. İşte Çelikler'den Arda Güler sözleri...

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  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi. Dünyanın en büyük takımına gidiyor yani..

    Bazı taraftarlar ve muhtemel bir takım yönetim trolleri Arda'yı "hainlik"le, "Fenerbahçe'yi satmakla" suçluyor. Trolleri boş verelim.
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    Ben de bunları söyleyen, Arda Güler'i hainlikle suçlayan iyi niyetli kişilere sormak istiyorum:

    Mühendissiniz, doktor ya da sağlık çalışanısınız, pazarlama uzmanısınız, el işi yapabilen ustasınız, mesleğinizde dünyanın en büyük şirketi; Avrupa'dan sizi çağırıyor.. Gitmez misiniz?
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    18 yaşına bastığında kulüp sekreteryasından aranıp "Artık 18 yaşına girdiniz ve profesyonel sözleşmeniz devreye girdi. Ev kiraları profesyoneller tarafından karşılanıyor. Sizin Ataşehir'deki dairenizin kira durumu da size geçti" denirse kalır mısınız?

    2 ay boyunca sizinle kimse yeni sözleşme için görüşmezse kalmayı ister misiniz?
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    Kulübünüzün olmayan iletişim birimi; sizin durumunuzu hiç doğru yönetmezse, sürekli sizi twitter'daki aç aslanların önüne "hain" diye atarlarsa kalmak ister misiniz?

    Hayatı boyunca bir kez bile Real Madrid'in maçına gidemeyecek trollerin önüne sizi atan ve 1 yıllık görev süresi nedeniyle o 1 yıl için "kal" diyenlerin ısrarını samimi bulur musunuz?
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    Murathan Mungan'ın çok doğru ve çok sevdiğim tespiti gibi: Aslında giden değil kalandır terkeden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Gitmek isteyenin önünde de dağ olsan duramazsın...

    Tebrikler Arda Güler kardeşim. Çok doğru bir karar verdin. Real Madrid istiyorsa gidilir. Çok çalış, İspanyolca öğrenmeye bak. Allah yardımcın olsun..
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    ARDA'YA KIZANLARA BALİÇ'İ HATIRLATAYIM

    Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasının Fenerbahçe açısından hayati olduğunu düşünen genç kardeşlerim bu tuzağa, kulübün olmayan iletişim birimi tarafından düşürüldü. Bu süreci hiç yönetemediler.
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

    Ben Arda'nın 1 yıl daha kalmamasına üzülen samimi genç dostlarıma Baliç'i hatırlatmak isterim. Baliç de Toschack'ın Real Madrid ile anlaşmasının ardından Real'e transfer oldu. Ligin ilk yarısında uçan Elvir Baliç, ligin 2. yarısının başında Metin Diyadin'in Samsun'da bir ikili mücadele sırasında ayağının kırılmasının da etkisiyle deyim yerindeyse 'topa ayağını sokmadı.' Sezon sonu Real'e gidecek adam sakatlanmaktan sakınır. Bu da doğaldır. Arda Güler de kalsaydı bu şekilde davranmasa bile bu şekilde algılanırdı. Tepki alırdı. Gitmişsen gitmişsindir. Kafada bitirdikten sonra 1 yıl kalmaması daha iyidir. Fener'e kariyerini burada geçirmek isteyen oyuncular lazım.
  • Serdar Ali Çelikler: Sen Arda Güler olsan kalır mıydın?

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