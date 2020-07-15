Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişmesi ile ilgili hareketlenmeler var. Nihat Özdemir "seçim kararı yok" dese de kendisi de gayet iyi biliyor ki TFF'nin değişmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar bir seçimle sonuçlanır mı göreceğiz.

Ancak bıçak sırtındaki TFF, 2 kritik kararın altına imza atacak. Birine attılar. Yabancı sayısını 17 takımın (Trabzonspor önce imzaladı sonra imzasını geri çekti) aksi yönde isteğine rağmen azaltma yoluna gittiler. Herkes ama herkes gayet iyi biliyor ki Özdemir bu kararın uygulayıcısı. Kararı alan irade Ankara'da.. Bu karar siyasal konjonktüre göre değişecektir. Ama 3 sene ama 5 sene sonra.

Gel gelelim 'uygulayıcı' Özdemir yönetiminin 2. kararı limitlerle ilgili. Duyumlarımız sadece F.Bahçe'ye değil, Beşiktaş ve G.Saray'a da limit konusunda sıkıntı çıkarılacağı yönünde. Amaç bu takımların kadrolarını transfer yoluyla güçlendirmesini engellemek ve yabancı kısıtlaması ile kadro kalitesini aşağı doğru eşitlemeye çalışmak.

İşte bu karar bu yönde alınırsa 3 büyükler açıkça kendilerine karşı alınan bu tavra karşı ortak hareket etmeli.

Ali Koç - Emre Belözoğlu yanlarına Fatih Terim - Mustafa Cengiz -Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın'ı alarak "Bu kararı şu şu insanlar şu şu odaklardan bizlerin zayıflaması ve bu kararlardan minimum etkilenecek kulüplerin daha da güçlenmesi amacıyla alınmıştır. TFF sadece emir eridir. Taraftarımız bunu bilsin" açıklamasını yapmalı. Hala sonuç alınamazsa lige bile isteye zayıf kadrolarla başlayıp "Alın topunuzu oynayın" tavrına bürünmeliler. Artık bu konularda birleşme zamanı. Bunu yapmazlar, ayrı ayrı davranırlarsa her biri zaman içerisinde küçülecek ve kaos sarmalına mahkum edilecek. Ya birlikte bu çarkı kıracaklar ya da tek tek boyun eğecekler. Kendileri bilirler.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı'nı kutluyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.