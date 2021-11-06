Biri geçen sezonun 2 kupalı şampiyonu. Sene başında kaliteli isimler transfer etmiş. Gelecek vaadeden winner bir hocaları var. Diğeri kuvvetli bir strateji ile sezona girmiş. Transfer işini olabildiğince erken bitirmiş. Geçen sezondan devam eden teknik adamına sarsılmaz bir güven vermiş. Her iki teknik adam da kalbur üstü..

Bu maçtan önce Manchester United - City derbisini izledik. Milyar dolarlık takımlar. Ama City, United'a adeta işkence etti. Futbol oynadıklarına pişman etti. Teknik adam farkı o kadar büyüktü ki United, maçın herhangi bir anında en ufak bir varlık gösteremedi.

Elbette herkesten Guardiola olmasını bekleyemeyiz, bu haksızlık olur. Kimseden üst düzey bir antrenörlük de beklemiyoruz. Ama birbirine yakın iki kaliteli oyunculara sahip takımın birbirine üstünlük sağlayacak 'taktik farklılık' görebilirdik. Maalesef Hamsik'i, Ghezzal'ın son 30 dakikadaki oyununu, Uğurcan'ı ve Ersin'i konuşacağız. Abdullah Avcı son tahlilde istediğini aldı. Maç öncesi konuşmalarında da ifade ettiği gibi 1-1 de bitse sorun yoktu onun adına. Ama son atak golü muhteşem bir şey oldu. Maça klasik ve beklenen 11 ile başladılar. Ama çok geride kabul ettiler. Hiç ama hiç ön alana çıkamadılar. Bakasetas çıkıp Siopis girince tam geride kaldılar. Beşiktaş'ın hiçbir anlamı olmayan baskısı pozisyona dönüşmedi. Nwakaeme'nin şutu Ersin tarafından kurtarıldı. Başka hiçbir şey yoktu. Ta ki maçın adamı Hamsik, olağanüstü bir pasla Abdülkadir Ömür'e golü attırmasına kadar. Bu harika bir avantajdı deplasman takımı için. 2. devre biraz daha rahat etmeleri gerekirdi ama yine hiç çıkmadılar. Beşiktaş yine hiçbir şey yapamıyorken Larin, Trondsen'in hatasından eşitliği sağladı. Sonrası yine kaos oyunu. Alex çıktıktan sonra Ghezzal yine iyi oynadı ama yine pozisyon üretemediler. 87'de Serkan Asan'ın sonuçlanmayan kontrası ile 'geliyorum' diyen gol, 96'da Cornelius ile geldi. Sonrası zıvanadan çıkma.

Trabzonspor, 12 maçın 7'sini deplasmanda oynamış. 3 büyük rakibi ile maçlarını bitirmiş ve bu 3 maçtan 7 puan almış. Eleştirilecek yönleri "darbeye bağlı olmayan çok sakatlık yaşamaları.." Lakin bence Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının dışına doğru ittiler. Bence Trabzonspor, 8-11 puan farkla devre arasına girer ve devre arasında 2 net 11 oynayacak takviyesi yaparlarsa şampiyonlukta çok ama çok büyük avantaj elde ederler.. Görüntü o ki Trabzonspor'un en yakın rakibi Galatasaray olacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 0 çekmek, ligde liderden 10 puan geriye düşmek, hemen her maçta sıkıntı yaşamak, sezon başından beri süregelen sakatlıklar.. Beşiktaş yazarlarının hepsi bu sorunları anlatıyor. Ama hiçbiri "Sergen Yalçın hatalıdır" diyemiyor. Padişaha sevdiği atının öldüğünü söyleyemeyenler gibi.. Bu sene Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyorsa en büyük sebebi Sergen Yalçın'dır. Kredisi elbette fazladır ve olmalıdır da. Ama eleştirilemez değildir. Alex Teixiera ve Batshuayi transferleri Sergen Hoca'nın görme yeteneğini bozdu. Hoca, geçen sene kendisine 2 kupa getiren atletizm ve ritim takımı yerine 'teknik ve kalite'ye yöneldi. Ama onları oynatabilmek için başka taktik özellikler lazım. Beşiktaş, şampiyon olabilir mi? Bence tüm kredilerini tükettiler. Devre sonuna kadar hiç puan kaybetmemeliler. Erkan Özdamar iyi bir hakem değil. Olamayacak da. Durup dururken oyunu durdurdu. Neden? Darbesiz halde sakatlanan Hüseyin kendini yere attı diye. Saçmalıktı. Her iki takım da kendi lehlerine 1'er penaltı verilmediğini söyleyebilir. Kesin yabancı hakem lazım. En azından derbilerde..