Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe maçı sonrası çıktı dedi ki "Bir takımı şampiyon yapmak istiyorlar..."

Sonra detaylandırdı. Bildiklerim var, bana anlatılanlar var diye devam etti. Zamanı gelince de açıklayacağını söyledi.

2011-12 sezonunda Telekom'da G.Saray ile Trabzonspor maçı 0-0 bittikten sonra Fatih Terim de "Bildiğim her şeyi sezon bitince açıklayacağım" demişti... Hala bekliyoruz!



2006-07 sezonunda dönemin Denizlispor Başkanı Ali İpek, "Çantacı menajerler dolaşıyor. Sezonun son haftasında F.Bahçe maçından sonra açıklayacağım" dedi... Onu da hala bekliyoruz!



Yeniden günümüze dönelim... Abdürrahim Albayrak açıkça "Cumhurbaşkanı istiyor, TFF de bu işin operasyonel kısmını yönetiyor. Bunu biliyorum ve bana anlatılanlar var" demeye getirdi. Açıklamasını hala bekliyorum!

Bilerek yahut bilmeyerek iş, "Albayrak VAR kayıtlarını açıklasın"a getirildi. Olay VAR kayıtları seviyesine indirgendi. Oysa Albayrak, ülkede herkesin işi gücü bırakmış Başakşehir'in şampiyonluğu için uğraştığını ima ediyordu.

Şimdi soruyorum:

Abdürrahim Albayrak'ın yerinde Mahmut Uslu olsaydı ne olurdu?



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Son şampiyonluk maçında, aylar öncesinden tahmin edip ön gördüğüm gibi G.Saray Başakşehir'i döve döve yendi. Yıllar evvel F.Bahçe Kadıköy'de bu şekilde kazanırken "Bu statta terör var" denilirdi. O statta yaşanılanları eleştiren Fatih Altaylı, dayağı yiyen Avcı ve ekibini eleştirdi.

Demokratik ve anti emperyalist olduğu iddiasındaki Oda TV bile Terim'in sıkılı yumruklarını bırakıp Robinho ve Adebayor'un uzun kariyerlerindeki kavgalı maçlarını gündeme getirdi... Konu G.Saray olduğunda Oda TV gerçekten çok demokrat oluyor! Bu internet sitesi, Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ı desteklemişti. Tıpkı her gün eleştirdikleri 'Pelikan Medyası' dedikleri yayın organları gibi...



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Efendim benim fikrim bu konuda net... Fatih Terim ve kulübesi hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Sürpriz yok. O statta 2 yöntem uygulayabilirsin.

A- Her şeyi alttan alırsın, "Eyvallah Abi" dersin...

B- En az bir iki kişiyi yakma pahasına saldırganları dövmeyi göze alırsın. Sinmezsin... Ortası olmaz, "yarım kavga" olmaz. Yoksa Başakşehir gibi hem dayak yer hem de yenilirsin.

Peki, Terim ve kulübesinin yaptığı şeyleri Aziz Yıldırım yapsa ne olurdu?..



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G.Saray maçında yapılanlar Başakşehir yerine başka takıma yapılsa reaksiyon daha büyük olurdu. Başakşehir hükümet takımı olduğundan reaksiyon az oldu, anlıyorum...

Ancak sorumu geliştiriyorum.

Albayrak yerine aynı açıklamaları Mahmut Uslu yapsa; Terim ve kulübesinin yaptıklarını Aziz Yıldırım ve ekibi yapsa ve rakip yine Başakşehir olsa Fatih Altaylı büyüğüm ne yazardı? Oda TV Robinho ile Adebayor'un seceresini mi çıkarırdı?

Erman Toroğlu yine Avcı'ya mı çakardı?

Yani medya toptan 'dayak yiyen' ekibi mi suçlardı yoksa Uslu ile Aziz Bey'i mi?

Sorunun cevabı bu yazının okurlarının vicdanlarındadır.