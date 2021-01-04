Serdar Ali Çelikler yazdı: Pelkas ve Valencia'lı kolay galibiyet

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına Serdar/Caner ikilisinden Kovid-19 nedeniyle yoksun çıktı. Bu şartlarda Novak da sakat olunca sol bek Sadık'a; stoperlik Gustavo'ya kaldı. Savunma önü orta ikilisi Mert Hakan-Ozan ikilisine kalmıştı. Pelkas nihayet 10 numara pozisyonunda, önünde doğru kararla Thiam yer alıyordu. Enner Valencia sağ öndeki mevkisini almıştı. Sol önde de Sinan Gümüş yer aldı. Maça hiç de iyi başlayamadı aslında Fenerbahçe, Tisserand topu ileriye şişiriyordu Thiam da boş boş koşuyordu. Başka hiç bir şey yoktu. Hajradinovic'in ve Koita'nın yokluğunda iyice güçten düşen Kasımpaşa coşkusunu da eksik bırakınca kötü başlayan Fenerbahçe'yi ısıramadılar bile. İlk kez rakip alana doğru dürüst yerleştikleri dakika 14'de Mert Hakan'ın ortasında Pelkas indirdi Mame Thiam golü attı. Bu golde sol içe evrilen Mert Hakan'ın iyi ortası-Pelkas'ın kafayla topu indirmesi ve Thiam'ın iyi vuruşu önemliydi.

Sonra Fenerbahçe iyi oynamaya başladı. Rakibe sadece 1 kez o da Mert Hakan'ın yanlış pasında Hodzic-Alan'la pozisyon verdi. Başka kaleye şut dahi attırmadılar. Devre biterken Pelkas şahane bir 10 numara pası attı ve Thiam skoru ikiledi. 2. yarıda tepki göstermek istese de Kasımpaşa'nın gücü yetmedi. Sadık'ın rakibin en etkili silahı Yusuf'u silikleştirmesi de çok önemliydi. Sosa - Samatta - Ferdi değişiklikleri psikolojikman bitmiş maçta, oyuncuları ısındırma amaçlıydı.

Bir ani atakta Ferdi; yine erken çıkan Ramazan'ın üzerinden şık bir aşırtma ile skoru belirledi.

Fenerbahçe fazla sıkmadığı, kaliteli bir oyun oynamadığı maçta rahat bir galibiyet aldı. Bunun sebebi Enner Valencia'nın topla ve dripling yeteneğiyle kattığı; Pelkas'ın ise oyun bilgisiyle topu hızlandırma özelliği ile kattığı hız. Günümüz futbolunda 2 unsur olmazsa olmaz hız ve atletizm. Atletizm konusunda futbolcular yeterli. Erol Hoca ve ekibinin bu konuda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Geriye hız kalıyor. Hızlı paslaşmanız ya da hızlı oyuncularınızla driplinge çıkmanız lazım. Pelkas bunu sağlıyor. Valencia da dripling ile sağlıyor. Ozan sağlayabilir. Sosa ve Perotti geldiğinde Thiam ve Samatta'dan birinin santrafor oynaması şartıyla Fenerbahçe topu hızlandırabilir. Bunu sağlarsa şampiyonluk yarışında hep olurlar. Bu da çalışarak ve hoca katkısıyla olur.

☆☆

Gel gelelim tartışmalı pozisyonlara. Sinan Gümüş, kendini o kadar yere atıyor ki kimse ona inanmıyor. Ligde kendini en çok kendini yere atan Top 5'inde kendisi. Pozisyon VAR'dan penaltı verilebilecek bir pozisyondu. VAR'da Zorbay Küçük olunca insan rahatsız oluyor tabi.

Kasımpaşa'ya da 3-0'dan sonra bir penaltı çalınabilirdi. Hakemleri Serdar Tatlı'yı yemek üzere MHK Başkanı adaşımı uyarmak isterim.