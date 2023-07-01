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Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

Transferin 1 numaralı gündemi Arda Güler... Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için sportif direktör Deco'yu İstanbul'a gönderdiklerini resmen açıklarken; Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Arda Güler transferini değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Bir futbolcu için ulaşılabilecek en büyük seviye Barcelona ve Real Madrid'de oynamaktır. Bu iki dev, 'moda'dan; 'dönemsellik'ten, 'trend'lerden bağımsız olarak her zaman en 'büyük'lerdir. Arda Güler, daha 18 yaşına yeni girmişken bu iki kulübün ikisinden de teklif almış bir futbolcu. Her iki kulüpten de istenmek çok ama çok az futbolcuya nasip olmuş bir ayrıcalıktır. Buna 18 yaşında ulaşmak ise çok daha az oyuncuya..
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Şimdi Arda Güler bu iki kulüpten teklif almış. Benfica - Sevilla - Dortmund ve Ajax da kendisini istiyor. Bu 4 kulüp de son derece köklü, büyük kulüpler olsa da nihayetinde Real ve Barca gibi kulüpler öncesi atlama tahtası olarak görülür. Zaten ileride 'atlamak istediğin kulüpler' bugünden seni istemişken Arda'nın hala neyi beklediğini anlayamıyorum. Her iki kulüp de (Barca-Real) "şimdi anlaşalım ama 1 yıl sonra gel" diyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Bu süreçte ya Fenerbahçe'de kal ya da İspanya'da bir takıma kiralayalım" diyorlar. Bu bir risk midir? Elbette riskler barındırıyor. Sakatlık, kötü performans v.s olabilir. Lakin benzer bir örnek Brezilyalı Cedric ve 16 yaşındaki bu yıldız, Real'e katılmadan evvel 2 yıl daha Brezilya'da oynamaya devam edecek.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Zaten Real ve Barca'nın istediği biriyseniz, bir süre sonra o takımlara gitmek için başka alternatiflere bakıyorsanız eğer; "2 transfer yapalım. Önce Benfica sonra Real'e gidelim. 2 kez menajerlik komisyonu alırız" diye düşünülmüş olabilir.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    "Şimdi gidemiyorsam ve 1 yıl oynadığım takımda sakatlanırsam ne olacak?" diye düşünülmüş olabilir.. Evet, bu riskler vardır. Ama Real ve Barca kolay kolay 'hayır' denebilecek takımlar da değiller ve onlar istiyorsa riskler de göze alınır.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Fenerbahçe'nin "1 yıl daha bizde oyna" ısrarını da çok anlayamıyorum. Ne kadar Fenerli olursa olsun bir yıl sonra Real ya da Barca'ya gidecek bir oyuncu topa ne kadar ayağını sokar? Ne kadar kendini verir? Hatta diğer oyuncu arkadaşlarını ve dahi hocasını ne kadar takar?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    "Ben seneye Real'e gideceğim arkadaş. Bana ne XYZ takımından" demeyeceğini garanti edebilir miyiz? Ya da hocası 3-5 maç oynatmazsa "Real'e Barca'ya gidecek adamı neden oynatmıyorsun" diye yıpratılmaz mı?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Bu gerçeği bilen Arda Güler, "nasıl olsa yerim garanti" diye düşünmez mi?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

    Kendisine tek tavsiyem, kararsızlığını daha fazla uzatıp kendi imajına da zarar vermemesi olur. Real veya Barca istiyorsa gidilir. "1 yıl sonra gel" diyorlarsa da bu sezonu, GERÇEKTEN PERFORMANS VERECEĞİ, AYAĞINI SAKINMAYACAĞI bir takımda geçirir. 18 yaşındaki genç kardeşim ailesiyle beraber bir karar verecektir. Kabak tadı vermesin yeter.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Real ve Barca istiyor, Arda Güler neyi bekliyor?

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