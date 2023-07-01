Bir futbolcu için ulaşılabilecek en büyük seviye Barcelona ve Real Madrid'de oynamaktır. Bu iki dev, 'moda'dan; 'dönemsellik'ten, 'trend'lerden bağımsız olarak her zaman en 'büyük'lerdir. Arda Güler, daha 18 yaşına yeni girmişken bu iki kulübün ikisinden de teklif almış bir futbolcu. Her iki kulüpten de istenmek çok ama çok az futbolcuya nasip olmuş bir ayrıcalıktır. Buna 18 yaşında ulaşmak ise çok daha az oyuncuya..