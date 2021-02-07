Serdar Ali Çelikler: Yerli teknik adam sınırını tartışmalıyız

21. dakikada 10 kişi kalan, sol bekte sağ ayaklı sakar bir futbolcu oynatmak zorunda kalan bir takıma karşı 1 (yazıyla: bir) tane bile pozisyona giremeyen bir takımdı Konyaspor.

81'de yani rakip tam 60 dakikada 10 kişi oynamışken golü yiyen Konya, o ana kadar rakip ceza alanında sadece 9 kez topla buluşmuş. Beşiktaş'ı 10 kişi yakalamışken, sol bek Necip iken iyi bir gününde olmayan Aboubakar varken bu takımı yenmeyi hayal etmiyorsanız neyi, nasıl hayal edeceksiniz. F.Bahçe'yi iyi bir oyunla 2-0 yenen; G.Saray'la çata çat mücadele edip 4-3 yenen de İsmail Kartal'ın Konyaspor'u idi. O Konyaspor ise dün akşamki neydi? Futbol kalitesi o kadar gerilemiş ki 2 ihtimal var;

A- Takımca oynamıyorlar, yönetime ya da hocaya sabotaj var.

B- Cidden Türk teknik adam sınırını düşünmemiz lazım.

Türk futbolunun bir sürü sorunu var ama Türk teknik adamların uluslararası meslektaşlarından bu kadar geride kalması da muhakkak konuşmamız gereken bir sorun.

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Josef De Souza'ya saygıyla şapka çıkarıyorum.

Bir insan bu kadar mı mücadele eder, bu kadar mı ister. İnanılmaz oynadı. Teslim olmayan, geri adım atmayan ve isteyen 4 kişinin başında geliyordu. Ghezzal - Wellinton ve Rosier ona eşlik etti.

Sergen Yalçın'ı boşuna övmüyorum. Bu kadar dar kadro ile üstüne bir de bir sürü eksiği varken bir de 10 kişi ile yeterince pozisyon bulan ve hiç pozisyon vermeyen bir takım oluşturmuşsanız alkışı hak edersiniz. Beşiktaş'ın ciddi dinlenmeye ihtiyacı var. Her hafta maç varken bir de kupa mücadelesine gidecekler. O maçta ciddi bir rotasyon yapabilir Sergen Hoca. BAY haftasına kadar kayıpsız gitmek isteyecektir o nedenle kupa maçında enteresan bir kadro görebiliriz.

Beşiktaş'ı ve Yalçın'ı kutluyorum.