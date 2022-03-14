Bakım günü

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçe’li futbolcu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Makyaj malzemesi satılan mağazaya giren ikili, yaklaşık yarım saat orada kaldı.

Serdar Aziz, mağaza aynasında yanaklarına kızarıklık ve sivilceleri kapatmak için kapatıcı ile allık sürdü. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Çıkışta ise konuşmak istemeyen çift, basına poz verdikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.