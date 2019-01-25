Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum" demişti.

Canatar'ın bu sözlerinin ardından Galatasaray'dan, "Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması gelmişti.

SERDAR AZİZ'İN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

"Değerli spor kamuoyu'na;

Daha önce yapmış olduğum açıklamamda sessizliğimi koruduğum gibi korumaya devam edeceğimide bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bu gün beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı. Günlerdir, sözleşmeli olduğum kulübüme alacaklarım için tebligat cekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. Kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar, yani (25 OCAK 2019) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirse bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi, tüm kazandıklarımı da kulübüme iade etmeyi taahhüt ederim. Bu konu ile ilgili net cevabım budur. Ayrıca bu konularda açıklamaları kulübümün yapması gerekirken, bu açıklamaları şahsen yapmak zorunda kalmaktan ayrıca üzüntü duymaktayım.

Transfer çalışmalarım ile ilgili de gerçekçi bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.. Almanya, Suudi Arabistan ve İspanya 'dan gelen bir takım tekliflerde ülke ve kulüp yapılarını değerlendirirken ara dönemden dolayı kısıtlı seçenekler olması sebebi ile tercih ettiğimiz koşullar oluşmamıştır. Menajerim yurt içinde transferimle ilgili sözleşmeli olduğum kulübümden müsaade alarak sadece tek bir kulüp ile görüşmüştür, bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüp de bu müsaadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir. Bu görüşmelerle ilgili tüm detaylar ve bilgiler an ve an menajerim tarafından Sözleşmeli olduğum kulübüme iletilmiştir. Nihai olarak kadro dışı kaldığım günden 23-OCAK gününe kadar kulübüm dahilinde gerek yönetim, gerekse teknik ekipten hiç bir yetkili tarafından aranmamış olmam sebebi ile, akibetim konusunda bilgi sahibi olmak için, kulüp yönetiminden randevu talep ettim ve şahsen ilk görüşmemiz de bu randevu ile gerçekleşti. Bu görüşmeye menajerim ile birlikte katıldık , ve hakkımdaki tasarruf ve düşüncelerinin neler olduğunu sordum.

Başkan yardımcımız , Kulüp avukatımız ve muhasip üyemiz ile birlikte Ben ve menajerim 1 saat kadar toplantı yaptık , toplantı sonu birikmiş alacaklarım üstüne bir bedel alacaklarında ilave edilmesi halinde sözleşmemin karşılıklı sona erdirilmesi yönünde mutabık kaldık ve 24-OCAK günü sabah 11'de Sözleşmemin fesih edilmesi konusunda randevulaştik,25-OCAK günü sözleşmemin fesihi ile ilgili noter işlemleri için hüviyetimin yanıma alınması yönünde Kulüp idari personeli tarafından arandım ve Kulüp'e gittim 1 saat kadar Kulüp'te işlemler için bekledikten sonra, Kulüp avukatı bana, Yönetim Kurulu toplantısı başlayacağı için imza ve noter işlemleinin yetişemiyeceğini söyleyerek üzgün olduğunu ve işlemlerin Cuma sabahı na sarktığını iletti ve Kulüp'ten ayrıldık. Daha sonra anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını Kulübüm ün internet sitesinden yayınlaması ile öğrenmiş oldum. Nihayi olarak özetlersek, Kulübüm tarafından Kulüp bulmam ve kadro dışı kalmam yönünde alınan karara ve isteğe saygı duydum , kulübüm tarafından fesih konuları ile ilgili isteklerede saygı duydum ve gerekli fedakarlığı yaptım , daha sonra Kulübüm tarafından ayrılmamam yönünde alınan kararada saygı duyuyorum . GALATASARAY KULÜBÜ'nün sözleşmesi devam eden bir oyuncusu olarak, bu gün itibarı ile daha fazla bir kaos ortamına sürüklenerek yıpranmamak adına tüm transfer görüşmelerine son verdiğimi Kulübüm de çalışmalarıma devam ederek , ilerleyen süreçlerde Kulübüm tarafından alınacak olası kararlara sorumluluk bilinci ile saygı duyacağımı ifade etmek isterim.... Saygılarımla.. Serdar Aziz"